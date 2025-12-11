Την αποτυχία ενσωμάτωσης ενισχυμένων κανόνων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία και την Πορτογαλία, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας τα παραπάνω κράτη μέλη να συμμορφωθούν, κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει.

Η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες για τη μη πλήρη μεταφορά των διατάξεων της τροποποιητικής οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 στο εθνικό δίκαιο. Με την οδηγία να έχει εκδοθεί το 2023, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έως τις 21 Μαΐου 2025, εκτός από ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση, οι οποίες έπρεπε ήδη να υποβληθούν έως την 1η Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όχι μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ιδιαίτερα σε εκείνους τους τομείς όπου η πρόοδος είναι πιο δύσκολη, όπως η θέρμανση και η ψύξη, τα κτίρια, οι μεταφορές και η βιομηχανία, όπου η ΕΕ έχει επίσης θέσει νέους ή ενισχυμένους στόχους. Ορίζουν οριζόντια και εγκάρσια μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ενίσχυση των εγγυήσεων προέλευσης, η διευκόλυνση της ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήματος μέσω της προώθησης της ηλεκτροδότησης και του ανανεώσιμου υδρογόνου, και διασφαλίσεις για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης παραγωγής βιοενέργειας.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι καθοριστική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εγχώριας καθαρής ενέργειας, για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ενεργειακό τομέα - ο οποίος επί του παρόντος συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 75% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Θα συμβάλει επίσης στη μείωση των τιμών της ενέργειας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ.

Ήδη τον Ιούλιο του 2025, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 26 κράτη μέλη επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Αφού εξέτασε τις απαντήσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, καθώς και στην Ουγγαρία, τη Μάλτα και την Πολωνία επειδή δεν παρείχαν επαρκώς σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα μεταφοράς τους μεταφέρουν καθεμία από τις διατάξεις της οδηγίας. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων.

