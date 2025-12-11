Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Κύπρο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα ύδατα, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη, επειδή η χώρα δεν προβαίνει στη θεσμοθετημένη περιοδική αναθεώρηση των αδειών χρήσης νερού. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η πλήρης εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα των υδάτων είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η Οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν προγράμματα μέτρων για κάθε υδατικό διαμέρισμα, προκειμένου να διασφαλίζουν την καλή κατάσταση των ευρωπαϊκών υδάτινων σωμάτων, όπως ποταμών και λιμνών. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση διαφόρων πιέσεων, όπως οι υδροληψίες και οι διάχυτες πηγές ρύπανσης. Παράλληλα, απαιτείται τα μέτρα αυτά – συμπεριλαμβανομένων των αδειών που έχουν εκδοθεί – να αναθεωρούνται περιοδικά, ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσον εξακολουθούν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και, αν χρειάζεται, να επικαιροποιούνται.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στην Κύπρο η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει καμία τέτοια περιοδική αξιολόγηση, γεγονός που συνιστά ελλιπή μεταφορά της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο. Η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2024 και, παρότι η Κύπρος αναγνώρισε την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας της, οι σχετικές αλλαγές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντας στην Κύπρο προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί. Σύμφωνα με το πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ