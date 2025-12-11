Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Κύπρο να αντιμετωπίσει ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με προβλέψεις για τη διάσωση και πυρόσβεση, αλλά και την εποπτεία των αεροδρομίων, εφαρμόζοντας το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Κύπρος δεν έχει διασφαλίσει ότι ο διαχειριστής των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου έχει ενσωματώσει στα εγχειρίδια λειτουργίας τους όλες τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για τις υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας διαθέτει επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό σε όλους τους τεχνικούς τομείς που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων. Τα προβλήματα αυτά εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας το 2020 και είχαν επισημανθεί ήδη από τις 16 Νοεμβρίου 2023, όταν η Επιτροπή απέστειλε επίσημη προειδοποίηση στην Κύπρο.

Επειδή τα ζητήματα που έχουν καταγραφεί δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί, η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντας στην Κύπρο προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Αν αυτό δεν συμβεί, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ