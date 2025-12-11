Πέραν των 2 χιλιάδων φιαλών αίματος προσφέρθηκε το 2025 από προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, με αφορμή τη συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς στις δραστηριότητες που διοργάνωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με αφορμή την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντών του ΟΗΕ».

Όπως σημειώνεται, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών που πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 10 Δεκεμβρίου, το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, συμμετείχε σε εράνους, συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, εκστρατείες καθαριότητας και δεντροφυτεύσεις.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, διοργανώθηκαν αιμοδοσίες σε αριθμό Στρατοπέδων, στις οποίες συμμετείχε μόνιμο προσωπικό και εθνοφρουροί.

Το ΓΕΕΦ αναφέρει πως μέχρι σήμερα, κατά το 2025, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των φιαλών αίματος που προσφέρθηκαν από το προσωπικό της Εθνικής φρουράς, φτάνοντας τις 2.289 φιάλες, ενώ παράλληλα εγγράφηκαν με λήψη δείγματος, 388 νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και την υψηλή ανταπόκριση του προσωπικού στο κάλεσμα για κοινωνική προσφορά.

«Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Εθνική Φρουρά, πέραν της ανάδειξης του κοινωνικού της προσώπου, καλλιεργεί παράλληλα στα μέλη της, το πνεύμα της εθελοντικής συνείδησης και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται και με την οποία αλληλοεπιδρά», καταλήγει το ΓΕΕΦ.

Πηγή: ΚΥΠΕ