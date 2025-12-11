Η βροχόπτωση που έπεσε από 1η Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ανέρχεται στο 64% της κανονικής για τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Συνολικά, η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές από την πρώτη του μήνα ανέρχεται σε 67,2 χιλιοστά, με την κανονική βροχόπτωση για τον Δεκέμβριο να ανέρχεται σε 105,6 χιλιοστά.

Από 1/10 μέχρι σήμερα, η βροχόπτωση βρίσκεται μόλις στο 54% της κανονικής για την περίοδο.

Ανά περιοχή, μόνο η Πόλις Χρυσοχούς έχει ξεπεράσει την κανονική βροχόπτωση για τον μήνα στο 128%. Ακολουθούν ο Σταυρός της Ψώκας και το Γεφύρι Παναγιάς που βρίσκονται στο 93% της κανονικής για τον μήνα και η Αθηένου, στο 92%. Στο 86% βρίσκεται η Λευκωσία (Αθαλάσσα).

Η μικρότερη βροχόπτωση σε σχέση με την κανονική Δεκεμβρίου καταγράφηκε στον Σαϊττά (31%) και στο Αεροδρόμιο Πάφου (32%).

Διαβάστε επίσης: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ