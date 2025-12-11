Η Λάρνακα θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Λάρνακα αναδείχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030, εξασφαλίζοντας μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διακρίσεις. Η απόφαση της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής αποτελεί ιστορική στιγμή για την πόλη και ορόσημο για την πολιτιστική ανάπτυξη ολόκληρης της Κύπρου.

Η επιλογή της Λάρνακας αντανακλά το όραμα, τη δημιουργικότητα και τη δυναμική που επέδειξε η πόλη, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την κοινωνική συμμετοχή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο τιμή για τη Λάρνακα, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής, προώθηση της καινοτομίας, τόνωση της τοπικής οικονομίας και ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας της πόλης.

Θερμά συγχαρητήρια απευθύνονται σε όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για την επίτευξη αυτού του στόχου: στους πολιτιστικούς φορείς, τους καλλιτέχνες, τις ομάδες της τοπικής κοινωνίας, τους εθελοντές και φυσικά στους πολίτες της Λάρνακας, που στήριξαν και ενέπνευσαν αυτή την κοινή προσπάθεια.

Η Λάρνακα προχωρά πλέον με δυναμισμό στη φάση υλοποίησης του προγράμματος 2030, έτοιμη να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.