Ανησυχία για τη μελλοντική παρουσία των φλαμίνγκο στους κυπριακούς υγρότοπους εκφράζει στο Ράδιο Πρώτο, ο ανώτερος λειτουργός στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Νίκος Κασίνης.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες που προσφέρουν κάθε χρόνο τα φλαμίνγκο στους κυπριακούς υγρότοπους, σε βάθος χρόνου η παρουσία τους δε θεωρείται δεδομένη, προειδοποιεί ο κ. Νίκος Κασίνης. Όπως εξηγεί, τα πουλιά αποτελούν χειμερινούς επισκέπτες κυρίως στις Αλυκές Λάρνακας, τη Λίμνη Παραλιμνίου και τη Λίμνη Ορόκλινης, όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ανησυχητικές μειώσεις στους πληθυσμούς, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση που καταγράφεται της τάξης του 12% έως 31% οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. «Οι ανομβρίες παίζουν σημαντικό ρόλο, όμως οι πτωτικές τάσεις υπήρχαν ακόμη και πριν», σημειώνει, προσθέτοντας ότι και οι ανθρωπογενείς πιέσεις επιβαρύνουν σημαντικά τα οικοσυστήματα. Το νερό, όπως αναφέρει, είναι συχνά κακής ποιότητας, ενώ οι υγρότοποι βρίσκονται κοντά σε αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα όπως η Λεμεσός και η Λάρνακα, αλλά και δίπλα σε αεροδρόμιο, κάτι που αυξάνει τις πιέσεις.

Ο κ. Κασίνης υπογραμμίζει ότι έρευνες δείχνουν μετακινήσεις των φλαμίνγκο λόγω της εύρεσης τροφής και ότι το είδος πηγαίνει γενικά καλά στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. «Άρα οι λόγοι είναι κυπριακοί», τονίζει, εξηγώντας ότι η τοπική υποβάθμιση των υγρότοπων αποτελεί βασικό παράγοντα της μείωσης.

Σε ό,τι αφορά την όχληση, επισημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πίεση από δραστηριότητες ανθρώπων, γι’ αυτό και η χρήση drone απαγορεύεται αυστηρά, όπως και η είσοδος των επισκεπτών στον πυρήνα των υγρότοπων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «LIFE Natura», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης των περιοχών.

Ο κ. Κασσίνης καταλήγει ότι, η μακροπρόθεσμη παρουσία τους θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα αντιμετωπιστούν οι πιέσεις και θα προστατευτούν ουσιαστικά οι κυπριακοί υγρότοποι.