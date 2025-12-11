Ζωή σε αγοράκι δύο ετών στη Γερμανία έδωσε η Ειρήνη Ιωάννου.

Με αφορμή την ημέρα τιμής δοτών μυελού των οστών, η Ειρήνη μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, καθώς πριν λίγο καιρό, βρέθηκε συμβατή δότρια 100% με ένα αγοράκι 2 χρονών.

«Λίγα από τα δικά μου αιμοποιητικά κύτταρα ταξίδεψαν από την Κύπρο στην Γερμανία και έδωσαν ελπίδα σε ένα παιδί να συνεχίσει να μεγαλώνει, να γελά, να ζει. Για όλους τους μικρούς και μεγάλους μαχητές, και για όλους όσους δίνουν ένα κομμάτι από τον εαυτό τους για να συνεχίσει να χτυπά μια ακόμη καρδιά», αναφέρει σε ανάρτηση της.