Μια ασυνήθιστη αλλά κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε χθες στην περιοχή της Λεύκας, όταν δύο αρσενικά αγρινά εντοπίστηκαν με τα κέρατά τους μπλεγμένα, αδυνατώντας να απεγκλωβιστούν μόνα τους. Τα άγρια ζώα έγιναν αρχικά αντιληπτά από περίπολο της UNPOL, το οποίο και ενημέρωσε άμεσα την Υπηρεσία Θήρας.

Θηροφύλακες και ειρηνευτές της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έσπευσαν στο σημείο και, μετά τον εντοπισμό των δύο αγρινών, κατάφεραν με συντονισμένες κινήσεις να τα απελευθερώσουν με επιτυχία. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, επιτρέποντας στα ζώα να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αγρινά στάθηκαν τυχερά, καθώς εντοπίστηκαν εγκαίρως. Σε πρόσφατο, παρόμοιο περιστατικό, πολίτης είχε βρει δύο αρσενικά αγρινά νεκρά κοντά σε φυσική πηγή, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι είχαν πέσει μαζί από ύψος, αδυνατώντας να απεμπλακούν.

Δείτε τη φωτογραφία:

