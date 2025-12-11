Βουλγαρικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Λιβάνου για την έκδοση του Ρώσου πλοιοκτήτη Ίγκορ Γκρετσούσκιν, επικαλούμενο έλλειψη επαρκών εγγυήσεων ότι δεν θα του επιβληθεί ή εκτελεστεί η θανατική ποινή. Ο Γκρετσούσκιν, επιχειρηματίας με βάση την Κύπρο, είχε συλληφθεί στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο κατόπιν εντάλματος του Λιβάνου για τον ρόλο του στη φονική έκρηξη του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού.

Η δικηγόρος του, Εκατερίνα Ντιμιτρόβα, δήλωσε ότι το δικαστήριο έκρινε πως οι λιβανέζικες αρχές δεν παρείχαν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Ο άνθρωπος που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο της καταστροφής

Ο Γκρετσούσκιν ήταν ιδιοκτήτης του πλοίου που μετέφερε τον τόνο εκρηκτικού υλικού, το οποίο εγκαταλείφθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην ιστορία, με περισσότερους από 220 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Από το 2020 βρίσκεται στη λίστα καταζητουμένων της Interpol.



Η εισαγγελία θα ασκήσει έφεση

Ο εποπτεύων εισαγγελέας, Άνγκελ Κάνεβ, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, σημειώνοντας ότι ο Λίβανος είχε παράσχει εγγυήσεις μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Γενικού Εισαγγελέα.

«Αφού οι εγγυήσεις προέρχονται από τέτοιες αρχές… θεωρώ ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για έκδοση», δήλωσε.

Από πλευράς Λιβάνου, δικαστική πηγή ανέφερε ότι η χώρα δεν μπορεί να αλλάζει τη νομοθεσία της κατά περίπτωση, αλλά εργάζεται σε λύση που θα καθησυχάσει τη Σόφια, ενώ προτίθεται να ασκήσει έφεση. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο ανακριτής της υπόθεσης μπορεί ακόμη να εξετάσει τον Γκρετσούσκιν εντός Βουλγαρίας.

«Είναι προσωρινή νίκη, γιατί το σημαντικότερο είναι να ανακριθεί ώστε να μάθουμε την αλήθεια και να υπάρξει λογοδοσία», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Υπόθεση βαλτωμένη από πολιτικές παρεμβάσεις

Η έρευνα του Λιβάνου για τα αίτια της έκρηξης και την πιθανή αμέλεια ανώτατων αξιωματούχων έχει δυσκολευτεί από πολιτικές παρεμβάσεις. Ο πρώτος ανακριτής απομακρύνθηκε όταν άσκησε διώξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη. Ο διάδοχός του, Τάρεκ Μπιτάρ, επίσης κατηγόρησε ανώτερους πολιτικούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να εξεταστούν, πάγωσαν την έρευνα και αρνούνται κάθε ευθύνη.

Ο Μπιτάρ επανεκκίνησε την έρευνα νωρίτερα φέτος και έχει εξετάσει αρκετούς αξιωματούχους, ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδώσει την πολυαναμενόμενη προκαταρκτική του απόφαση.