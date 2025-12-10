Με χαμόγελα και συγκίνηση η κυρία Κατερίνα (Κατίνα) Αγαθοκλέους από την Πάφο γιόρτασε σήμερα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024, τα 102α της γενέθλια, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια, φίλους και γείτονες.

Η αξιολάτρευτη γιαγιά, με έξι παιδιά, 19 εγγόνια και 23 δισέγγονα, ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό της, δηλώνοντας πως η αγάπη της οικογένειάς της είναι η μεγαλύτερη δύναμή της.

Στο μικρό πάρτι που διοργανώθηκε προς τιμήν της και φέτος, όσοι μίλησαν για εκείνη την περιέγραψαν ως μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη, σοφία και ζεστασιά, ένα πραγματικό στήριγμα για τις γενιές που μεγάλωσαν δίπλα της.

Η ίδια ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και να είναι όλοι καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά και μεταξύ τους οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου, η οικογένειά της κατάγεται από το Νέο Λιβάδι του Μόρφου και μάλιστα, η κ. Αγαθοκλέους ανέφερε ότι και η γιαγιά της η Κατερίνα Δημητρίου έζησε μέχρι τα 112 της χρόνια.

Η κυρία Κατερίνα παραμένει πηγή αγάπης και έμπνευσης για όλους, αποδεικνύοντας πως τα χρόνια που περνούν γεμίζουν αξία όταν συνοδεύονται από οικογένεια, προσφορά και καλή καρδιά.