Σε γενική ανασκόπηση και προεργασία των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση των δύο ηγετών, προέβησαν την Τετάρτη ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, σε συνάντησή τους την Τετάρτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, κατά την συνάντηση του κ. Μενελάου και του κ. Ντανά, το πρωί της Τετάρτης, στην οποία συμμετείχε και η κ. Ολγκίν, έγινε γενική ανασκόπηση και προεργασία για τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες - ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν - κατά την προηγούμενή τους συνάντηση. Όπως σημειώθηκε, θα συνεχιστεί η συζήτηση αύριο στην συνάντηση των δύο ηγετών, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, την κ. Ολγκίν.

Πηγή: ΚΥΠΕ