Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τερματίζεται η αποδοχή προσωπικών επιταγών για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής προς το κράτος αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας-

Προσθέτει ότι "η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των κρατικών εισπράξεων, με στόχο την παροχή γρηγορότερων, ασφαλέστερων και απλούστερων διαδικασιών του δημοσίου, προς όφελος των επιχειρήσεων και του κοινού".

Όπως αναφέρεται, η χρήση επιταγών έχει πλέον περιοριστεί σε πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εισπράξεων του κράτους σε αξία (4,5%) με τη πλειονότητα των πληρωμών να πραγματοποιείται ήδη με σύγχρονες μεθόδους (εμβάσματα 83,5% και διαδίκτυο 10,5%).

Η διατήρηση της αποδοχής τους, παρά τον μικρό τους όγκο, προκαλεί δυσανάλογες καθυστερήσεις στην εκκαθάρισή τους, αυξημένη γραφειοκρατία και κινδύνους απόρριψης λόγω λαθών ή ανεπαρκούς υπολοίπου, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ίδιων των πολιτών, προστίθεται.

Με την κατάργηση των προσωπικών επιταγών, σημειώνεται, βρίσκονται στη διάθεση των συμβαλλομένων με το κράτος οι ακόλουθες σύγχρονες, γρήγορες και ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής που είναι η τραπεζική κάρτα στα ταμεία και διαδικτυακά και τα τραπεζικά εμβάσματα, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών (instant payments) που ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι παραμένει προσωρινά διαθέσιμη η επιλογή της τραπεζικής επιταγής (banker’s draft), για την οποία όμως υπάρχει πρόθεση για μη αποδοχή στο εγγύς μέλλον, ενώ παραμένει η χρήση μετρητών για συναλλαγές μέχρι €10.000.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προωθεί σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών, στο πλαίσιο της αποστολής του για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων, καταλήγει η ανακοίνωση.

