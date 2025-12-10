Θετικά ανταποκρίνεται η Κύπρος, μαζί με άλλα 10 κράτη, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που ακολουθεί το κράτος για την αγορά, μίσθωση και ενοικίαση οχημάτων για εργασία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) που δημοσίευσε την Τρίτη την 49η έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος Road Safety PIN.

Η έκθεση PIN Flash Report 49 παρουσιάζει τα δεδομένα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ελβετία, το Ισραήλ, τη Νορβηγία, τη Σερβία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με τους οδικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία.

Αναφέρεται ότι μεγάλος αριθμός οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία, συμβαίνουν κάθε χρόνο στην ΕΕ αλλά ο αριθμός αυτός "δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια, επειδή δεν υπάρχει κοινός ορισμός για την οδική σύγκρουση που σχετίζεται με την εργασία".

Στην έκθεση αναφέρεται ότι από στοιχεία που παρείχαν 16 ευρωπαϊκά κράτη, 30% έως 40% του συνόλου των οδικών θανάτων, σχετίζονται με την εργασία. Με βάση αυτό το στοιχείο, οι ετήσιοι οδικοί θάνατοι στην ΕΕ, που σχετίζονται με την εργασία, πιθανόν να ανέρχονται στους 6.000-8.000.

Το ETSC κρίνει ότι το πρόβλημα των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία, δεν τυγχάνει της δέουσας σημασίας από την ΕΕ, αλλά και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και προβαίνει σε συστάσεις.

Μεταξύ αυτών γίνεται σύσταση για συλλογή και ανάλυση περιεκτικών δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των οδικών θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών σε ετήσια βάση, ώστε να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη εικόνα και χρήση των δεδομένων από τις έρευνες συγκρούσεων για τη στόχευση και τη διαμόρφωση παρεμβάσεων πρόληψης κινδύνου σε επίπεδο εθνικό και ΕΕ.

Επίσης συστήνεται η δημιουργία συστήματος διασύνδεσης των δεδομένων από τις εκθέσεις των ιατροδικαστών, από τις εκθέσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και των υπηρεσιών οδικής ασφάλειας, ώστε να διαπιστώνεται η πραγματική εικόνα των θανάτων από οδικές συγκρούσεις που σχετίζονται με την εργασία.

Ανάμεσα στις συστάσεις είναι και η επιβολή υποχρέωσης των εργοδοτών να υιοθετούν την προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος στις δραστηριότητές τους για την οδική ασφάλεια που σχετίζονται με την εργασία και υποστήριξη και ενθάρρυνση των εργοδοτών στην εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη διενέργεια εκτίμησης οδικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία.

Στην ΕΕ συστήνεται να παρέχεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των οδικών θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών που αφορούν επαγγελματίες χρήστες του οδικού δικτύου, εργαζόμενους στο δρόμο, διακινούμενους προς και από την εργασία και τρίτους.

Απαιτείται επίσης από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αγοράζουν, να μισθώνουν ή να νοικιάζουν μόνο αυτοκίνητα που έχουν βραβευτεί με 5 αστέρια από το πρόγραμμα αξιολόγησης Euro NCAP.

