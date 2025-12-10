Μείωση 23% καταγράφει ο κύκλος εργασιών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το 2024, σε σύγκριση με το 2015, σύμφωνα με το «Στατιστικό Δελτίο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την περίοδο 2014-2025» του Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Στο δελτίο περιλαμβάνονται στοιχεία για την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως στοιχεία για την καθολική υπηρεσία, τις διεθνείς ταχυμεταφορές, τις τοπικές ταχυμεταφορές.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μειώθηκε από €22,3 εκατ. το 2015 σε €18,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας συνολική πτώση 23%. "Η μείωση αυτή αντανακλά τις συνεχείς αλλαγές στη ζήτηση για παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες και τη στροφή των καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις υπηρεσίες ταχείας διακίνησης αγαθών", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Επιτρόπου.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στον όγκο της υπηρεσίας διεθνών ταχυμεταφορών με τα εισερχόμενα αντικείμενα ανά κάτοικο να αυξάνονται από 2,62 το 2023 σε 4,31 το 2024, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη στροφή των καταναλωτών προς γρήγορες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες παράδοσης.

Στα μικροδέματα (αγαθά έως 2 κιλά που διακινούνται μέσω της επιστολικής ροής), για το 2024 καταγράφηκε μείωση στα εισερχόμενα αντικείμενα, τα οποία αποτελούν περίπου το 90% του συνολικού όγκου μικροδεμάτων (εισερχόμενα, εξερχόμενα και τοπικά). Ο αριθμός τους υποχώρησε από 2,2 εκατομμύρια το 2023 σε 1,9 εκατομμύρια το 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ