Διάταγμα κράτησης για περίοδο οκτώ ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 27χρονου και 18χρονου, οι οποίοι συνελήφθηκαν σε σχέση με τον εντοπισμό περίπου 12 κιλών ναρκωτικών ουσιών.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν, μετά από πληροφορία, σε πακέτο που έφτασε σε εταιρεία ταχυμεταφορών και συγκεκριμένα ποσότητα κοκαΐνης, βάρους περίπου 2 κιλών και 570 γραμμαρίων και κάνναβη, βάρους περίπου 9 κιλών και 325 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, τα μέλη της ΥΚΑΝ πέρασαν χειροπέδες στον 27χρονο που μετέβη χθες για να παραλάβει το πακέτο, καθώς και σε 18χρονο συνοδηγό στο όχημα του.

Εξάλλου, στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο με ίχνη κάνναβης, ενώ από το αυτοκίνητο του 27χρονου κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την 8ήμερη προσωποκράτηση τους, προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ