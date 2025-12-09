Κλειστοί για διάστημα τεσσάρων μηνών θα παραμείνουν εφτά οδοί στο κέντρο της Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, για σκοπούς εκπόνησης κατασκευαστικών εργασιών του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης».

Το έργο αφορά την ανάπλαση των οδών Βούλγαρη, Καλαβρύτων, Νάξου, Ορφέως, Κρήτης, Κυπράνορος και Φιλιππιάδος και οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 11 Δεκεμβρίου 2025 με τις οδούς Βούλγαρη, Καλαβρύτων (τμήμα) και Νάξου (τμήμα), ενώ στις 2 Ιανουαρίου 2026 ακολουθεί η έναρξη εργασιών στην οδό Ορφέως (τμήμα).

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατασκευή αντιπλημμυρικού συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων, ολοκληρωμένο δίκτυο πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδοστρώματος, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βελτιωμένη οδική σήμανση, διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στάθμευσης, και αναβάθμιση υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί του οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις κυκλοφοριακές εκτροπές, και ευχαριστεί τους επηρεαζόμενους δημότες για την κατανόηση και συνεργασία τους κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU

Πηγή: ΚΥΠΕ