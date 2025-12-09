Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η κλήρωση που αφορά τους δικαιούχους της τέταρτης προκήρυξης του σχεδίου προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί ανά κατηγορία είναι: α. Δ5 6428 αιτήσεις, β. Δ7 187 αιτήσεις, γ. Δ8 373 αιτήσεις, δ. Δ9 1003 αιτήσεις, ε. Δ10 513 αιτήσεις.

Βάσει του Οδηγού του Σχεδίου, προκαταρκτική έγκριση θα αποσταλεί στους πρώτους κατά σειρά κληρωθέντες ανά κατηγορία, ως ακολούθως: α. Δ5 380 προκαταρτικές εγκρίσεις, β. Δ7 40 προκαταρτικές εγκρίσεις, γ. Δ8 40 προκαταρτικές εγκρίσεις, δ. Δ9 50 προκαταρτικές εγκρίσεις και ε. Δ10 10 προκαταρτικές εγκρίσεις

Η τελική κατάταξη των δικαιούχων προκαταρτικής έγκρισης με βάση την κλήρωση ανά κατηγορία, παρατίθεται στα Παραρτήματα 1-5, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ.

Σε όλους τους επιτυχόντες θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα προκαταρκτικής έγκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αιτητής οφείλει να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τυχόν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) ή/και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), ώστε να διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο.

Όσοι αιτητές, με βάση την κλήρωση, δεν λάβουν προκαταρκτική έγκριση, θεωρούνται επιλαχόντες. Η σειρά κατάταξης τους θα αναρτηθεί με ανακοίνωση που θα ακολουθήσει. Σε περίπτωση που δικαιούχοι προκαταρκτικής έγκρισης δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις σε αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων ανά κατηγορία.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επιθυμεί να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες που αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή με στόχο την πράσινη μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις οδικές μεταφορές στη χώρα μας.

