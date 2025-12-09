Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του ότι, σύμφωνα με πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε οδικό δίκτυο και υποδομές.

Οι δημότες καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με πιθανότητα συσσώρευσης νερού ή μειωμένης ορατότητας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τις δημοτικές υπηρεσίες να παραμένουν σε επιφυλακή ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό απαιτήσει παρέμβαση ή υποστήριξη του κοινού.