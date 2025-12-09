Της Άντρης Χαραλάμπους

Στην Κύπρο του 2025, χιλιάδες άνθρωποι ζουν εκτός πρόσβασης. Όχι επειδή δεν μπορούν… αλλά επειδή δεν τους αφήνει το σύστημα.

Στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Κωδικός 56», άτομα με αναπηρίες μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και τα εμπόδια που τους βάζει το ίδιο το σύστημα.

Τυφλοί που χάνουν δικαιώματα. «Δυστυχώς η χώρα μας δεν υιοθετεί την προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να τα στερούνται».

Κωφοί που μένουν αόρατοι στις δημόσιες υπηρεσίες. «Ναι, τραβάμε να πάρουμε το νούμερο, τον αριθμό, καθόμαστε, περιμένουμε, περιμένουμε, περιμένουμε. Βλέπουμε στο κενό. Βλέπω τον δίπλα μου να πηγαίνει, δεν καταλαβαίνω. Συγνώμη, δεν ακούω. Είναι η σειρά μου; Α έχασες τη σειρά σου».

Παραπληγικοί που αποκλείονται από κτίρια, δρόμους, ακόμα και από την ίδια την εργασία. «Να τονίσω ότι και στον τομέα της υγείας αντιμετωπίζουμε σοβαρά εμπόδια προσβασιμότητας»

Η Κύπρος μιλά για ανάπτυξη, για σύγχρονα κτίρια, για «έξυπνες πόλεις». Αλλά για χιλιάδες ανθρώπους, η πραγματικότητα παραμένει αφιλόξενη.

Οι ειδικοί μιλούν για ανεπαρκή προσβασιμότητα, για ελλείψεις στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες για μια πολιτεία που δεν καταγράφει ούτε τα ίδια τα δεδομένα της αναπηρίας.