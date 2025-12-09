Διαφωνία με τη διαδικασία της κατ' άρθρο συζήτησης του Σχεδίου Κανονισμών για την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, εκφράζει η ΟΕΛΜΕΚ με ανακοίνωσή της.

Σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η διαδικασία διεξάγεται χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα επηρεαζόμενων και αφορά ένα Νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι συμφωνημένο, ενώ προσθέτει ότι φαίνεται να προωθούνται αλλαγές που δεν έχουν προέλθει από εισηγήσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Η ΟΕΛΜΕΚ υπενθυμίζει ότι έχει θέσει υπόψη της Επιτροπής τις θέσεις της από τις 26 Νοεμβρίου, 2025 και αναμένει «να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις αυτές κατά τη συνέχεια της διαδικασίας». Αναφέρει, εξάλλου, ότι τα μέλη της έλαβαν διαβεβαιώσεις κατά τη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας την Τρίτη, ότι το Υπουργείο δεν θα φέρει ένσταση σε προτάσεις όπως η διατήρηση της κλίμακας αξιολόγησης στο 40, ή στο υπάρχει ένα Πρόγραμμα εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με τις αλλαγές που προωθούνται και δεν είναι εισηγήσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων, σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ, σημειώνει ότι «αυτές φαίνεται να περιλαμβάνεται και η συμμετοχή Βοηθών Διευθυντών Α’ ή/και Βοηθών Διευθυντών στην αριθμητική αξιολόγηση, ρύθμιση με την οποία, όπως προκύπτει από τα όσα συζητήθηκαν σήμερα, διαφωνεί και η ίδια η Υπουργός».

Αναφρικά με τις οικονομικές ρυθμίσεις της πρότασης, σημειώνει ότι «συνεχίζουν να είναι ετεροβαρείς εις βάρος των εκπαιδευτικών και των Διευθυντικών Στελεχών των Σχολείων, με την Υπουργό Παιδείας να παραπέμπει τη σχετική συζήτηση μετά την ψήφιση».

Η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει την άποψη «ότι τα κενά και οι ασάφειες δεν θα καλυφθούν και δεν θα διευκρινιστούν πριν από την σχεδιαζόμενη προώθηση του Σχεδίου Κανονισμών στην Ολομέλεια της Βουλής. Αντίθετα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αυξηθούν περαιτέρω» και καταλήγει ότι θα αξιολογήσει το τελικό κείμενο που θα προκύψει, προειδοποιώντας για «δυναμικά μέτρα αντίδρασης», εάν δεν ενσωματώνει τις θέσεις της Οργάνωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ