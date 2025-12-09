Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και πυκνή ομίχλη, επηρεάζουν την κυκλοφορία σε δρόμους στα ορεινά της Λευκωσίας και της Λεμεσού, γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου.

Κατολισθήσεις συγκεκριμένα, έχουν σημειωθεί σε διάφορα σημεία των δρόμων Κάμπου-Κύκκου-Πεδουλά και Κάμπου-Ορκόντα. Συνεργεία έχουν κληθεί για καθαρισμό των δρόμων. Την ίδια ώρα, στις περιοχές Κάμπου, Κύκκου, Πεδουλά, Κακοπετριάς και Προδρόμου επικρατεί πυκνή ομίχλη, που επηρεάζει την ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.

Πυκνή ομίχλη επικρατεί και στις περιοχές Μαλούντας, Παλαιχωρίου και Αγρού, με αποτέλεσμα η ορατότητα στον δρόμο Μαλούντας-Παλαιχωρίου-Αγρού, καθώς και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο των περιοχών, να είναι πολύ περιορισμένη.

Οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.