Τουλάχιστον τρεις τουρκικές επιβατικές πτήσεις να διέρχονται πάνω από τη Λευκωσία καταγράφηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου μίας ώρας το βράδυ της Δευτέρας.

Η πρώτη πτήση ήταν η PGT7136 (PC7136) της Pegasus Airlines, η οποία απογειώθηκε από το παράνομο αεροδρόμιο στις 21:44 με προορισμό την Άγκυρα. Το Airbus A320-214 με νηολόγιο TC-DCM πέρασε πάνω από τον άξονα βόρειας Λευκωσίας – Αγίου Βασιλείου – Μάμμαρι σε ύψος περίπου 10.300 ποδιών, καταγράφοντας ταχύτητα περίπου 248 κόμβων, σηματοδοτώντας την αρχή μιας ακολουθίας ασυνήθιστων διελεύσεων.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, στις 21:47, εμφανίστηκε δεύτερο τουρκικό επιβατικό, επίσης προερχόμενο από το παράνομο αεροδρόμιο και κατευθυνόμενο προς προορισμό στην Τουρκία, ακολουθώντας σχεδόν την ίδια διαδρομή. Η χρονική εγγύτητα των δύο πτήσεων προκάλεσε ήδη προβληματισμό, αλλά οι εξελίξεις δεν σταμάτησαν εκεί.

Στις 21:57, μόλις δέκα λεπτά μετά τη δεύτερη διέλευση, το Flightradar24 κατέγραψε και τρίτο αεροσκάφος: την πτήση PGT1859 (PC1859) της Pegasus, Airbus A320-251N με νηολόγιο TC-NBV, σε δρομολόγιο ECN προς COV (Μερσίνη). Το αεροσκάφος πέρασε πάνω από τη Λευκωσία σε ύψος περίπου 6.600 ποδιών, με ταχύτητα περίπου 235 κόμβων, χαμηλότερα από τις προηγούμενες διελεύσεις και με ορατή πορεία πάνω από τον ανατολικό άξονα της πρωτεύουσας.

Οι τρεις διαδοχικές εμφανίσεις –όλες από το παράνομο αεροδρόμιο, όλες εντός μίας ώρας, όλες πάνω από ή πολύ κοντά στη Λευκωσία– συγκροτούν μια εικόνα αεροπορικής κινητικότητας που δεν παρατηρείται συχνά. Παρά το ότι πρόκειται για εμπορικές πτήσεις, η χρονική και χωρική τους συγκέντρωση δημιουργεί εύλογες απορίες για τον συντονισμό των δρομολογίων ή για ενδεχόμενη επιλογή πορειών που έφεραν τα αεροσκάφη σε άξονα πάνω από την πρωτεύουσα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία ή από την τουρκική πλευρά. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοιες «συστάδες» πτήσεων πάνω από την πιο ευαίσθητη περιοχή του νησιού, ακόμη και όταν αφορούν εμπορικές εταιρείες, καταγράφονται και αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν από απλή συγκυρία μέχρι στοχευμένη προβολή παρουσίας.

Οι παρακολουθήσεις συνεχίζονται σε πραγματικό χρόνο, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι τυχόν νέα περιστατικά μέσα στη νύχτα θα αποτελέσουν κρίσιμο δείκτη για το αν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός ή για μοτίβο που χρήζει βαθύτερης ανάλυσης.

