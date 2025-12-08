Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ για την Εσωτερική Αγορά και Βιομηχανία, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Yφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ στους τομείς της Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας τη σαφή δέσμευση της Κύπρου για ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και του ρόλου της στη διεθνή σκηνή.

Κεντρικά θέματα της ημερήσιας διάταξης αποτέλεσαν η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, η εποπτεία των προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου, και η άρση των φραγμών της ενιαίας αγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, οι Υπουργοί των 27 αντάλλαξαν απόψεις για την ετήσια έκθεση επισκόπησης σχετικά με την απλούστευση, την εφαρμογή και την επιβολή της. Στην παρέμβασή του σχετικά με το θέμα, ο Υφυπουργός επεσήμανε πως μία δομική αλλαγή στην προσέγγιση της ΕΕ δεν είναι απλά απαραίτητη, αλλά επείγουσα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Συναφώς, σημείωσε πως κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι βασισμένη σε αξιολόγηση επιπτώσεων, που τις καθιστά αναγκαίες, θέτοντας την υπάρχουσα νομοθεσία και τις ψηφιακές λύσεις σε πρώτο πλάνο, αρχές που, όπως τόνισε, θα εφαρμόσει και η Κυπριακή Προεδρία.

Ακολούθησε συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης καλύτερης εποπτείας των προϊόντων που πωλούνται μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέκυψαν από τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών μικρών πακέτων στην ΕΕ από τρίτες χώρες, χρειαζόμαστε πιο στενό συντονισμό κι ένα πιο αυστηρό, σαφές πλαίσιο κανόνων για τα προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ, σημείωσε ο Δαμιανού.

Κατά τη συζήτηση για την άρση των φραγμών, οι οποίοι εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε την Ειδική Ομάδα για την Εσωτερική Αγορά (SMET) ως την κινητήρια δύναμη σε αυτή τη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη στήριξη που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των εν λόγω φραγμών και τη διευκόλυνση της συνεργασίας των κρατών μελών στην ενιαία αγορά.

Στο γεύμα εργασίας που ακολούθησε, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ανάγκη απελευθέρωσης επενδύσεων σε καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες, σε συνθήκες μάλιστα εντόνων γεωπολιτικών ανταγωνισμών και τεχνολογικών εξελίξεων. Οκ. Δαμιανού έκανε λόγο για νομοθετική αυτοσυγκράτηση, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή κανόνων που είναι απαραίτητοι για την κινητοποίηση των επενδύσεων, τονίζοντας ότι η απλούστευση και η ψηφιοποίηση τους είναι σημαντικά εργαλεία, ιδιαίτερα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των κρατών.

Στο πλαίσιο ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Υφυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας στους τομείς της Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας τη σαφή δέσμευση της Κύπρου για ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και του ρόλου της στη διεθνή σκηνή.

Πηγή: ΚΥΠΕ