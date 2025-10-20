Με βαθιά θλίψη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Limited και του Ομίλου Εταιρειών Αδελφοί Λευκαρίτη, ανακοινώνει τον θάνατο του Εκτελεστικού Προέδρου, Κωστάκη Ν. Λευκαρίτη, ο οποίος απεβίωσε σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 82 ετών.

Ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης, υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα του κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή και αφοσιωμένη προσφορά στον Όμιλο Πετρολίνα και στον Όμιλο Εταιρειών Αδελφοί Λευκαρίτη.

Η ηγεσία, η διορατικότητα και οι αξίες του αποτέλεσαν θεμέλιο για την ανάπτυξη και την πρόοδο των Εταιρειών και αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο της Κύπρου.

Ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης διακρίθηκε για τη διεθνή του δράση ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Προξενικού Σώματος (FICAC) και Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ζάμβιας στην Κύπρο, προάγοντας με συνέπεια τις αξίες της συνεργασίας, της διπλωματίας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Η προσφορά του επεκτάθηκε και στον αθλητισμό, όπου υπήρξε σταθερός υποστηρικτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα Λεμεσού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση και την πρόοδο του σωματείου.