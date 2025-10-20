Συνολικά 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, που φαίνεται να ήταν αδασμοαφορολόγητα, εντοπίστηκαν στην αποσκευή γυναίκας ηλικίας 48 ετών η οποία θα αναχωρούσε χθες Κυριακή από το αεροδρόμιο Λάρνακας για τη Βρετανία.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρεται ότι «την Κυριακή 19 Οκτωβρίου λειτουργοί του Τμήματος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 48χρονη Τουρκοκύπρια επιβάτιδα πριν την αναχώρησή της με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αποσκευή της γυναίκας υπήρχε μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».

Συγκεκριμένα «στις αποσκευές της επιβάτιδας εντοπίστηκαν 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων» καταλήγει η ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ