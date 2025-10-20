Η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά στην ποινικοποίηση της παράκαμψης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εφαρμόζοντας σχετική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υποχρέωνε τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν αντίστοιχες ρυθμίσεις έως τις 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη DW στα ρωσικά, μέχρι τότε μόνο Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία είχαν συμμορφωθεί. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαίτησε από ακόμη 18 χώρες να προχωρήσουν σε ανάλογη νομοθετική προσαρμογή – με εξαίρεση την Ολλανδία, όπου ισχύει ήδη σχετικός νόμος, και τη Δανία, για την οποία προβλέπεται ειδικό καθεστώς.





Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против РФ, исполняя директиву Европарламента, согласно которой государства-члены ЕС должны были принять такие нормы еще к 20 мая, однако изменения в законодательство тогда внесли только Эстония, Латвия, Литва, Люксембург,… pic.twitter.com/ibWDOV8kuM — DW на русском (@dw_russian) October 20, 2025

Ευρεία ερμηνεία του αδικήματος



Με τις νέες διατάξεις, στην κυπριακή έννομη τάξη θα θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα η παροχή οικονομικών πόρων ή υπηρεσιών σε πρόσωπα ή εταιρείες που τελούν υπό κυρώσεις της Ε.Ε.

Όπως επισημαίνει η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη νομικούς κύκλους, ο ορισμός αυτός μπορεί να έχει πολύ ευρεία ερμηνεία.

Για Ρώσους υπηκόους που διαθέτουν κυπριακή υπηκοότητα, ενδέχεται να θεωρηθούν παραβάσεις πράξεις όπως:

η διατήρηση λογαριασμών σε ρωσικές τράπεζες που βρίσκονται υπό κυρώσεις,

η εργασία σε εταιρείες που περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων της Ε.Ε.,

ή η παροχή υπηρεσιών – όπως νομικών ή συμβουλευτικών – σε επιχειρήσεις με ρωσική συμμετοχή.



«Χρυσά διαβατήρια» και ρωσική παρουσία στην Κύπρο



Υπενθυμίζεται ότι το 2024 οι κυπριακές αρχές αφαίρεσαν την υπηκοότητα από 77 ξένους επενδυτές, οι οποίοι είχαν αποκτήσει “χρυσά διαβατήρια” μέσω του επενδυτικού προγράμματος της Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν επτά Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι, όπως οι Όλεγκ Ντεριπάσκα και Μιχαήλ Γκουτσιέριεφ.



Το πρόγραμμα “χρυσών διαβατηρίων” είχε ανασταλεί το 2020 έπειτα από σειρά αποκαλύψεων για καταχρήσεις και αδιαφάνεια.



Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα (2019), περίπου το 40% των διαβατηρίων που εκδόθηκαν μέσω του προγράμματος κατέληξαν σε Ρώσους πολίτες.