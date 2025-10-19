Η Συντονιστική Επιτροπή διαμαρτυρίας κατοίκων της Κοινότητας Αναρίτας πραγματοποίησε την Κυριακή εκδήλωση διαμαρτυρίας για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την πρόσβαση στις περιουσίες τους λόγω έργων, που όπως λένε, παραμένουν στάσιμα εδώ και δυόμισι χρόνια.

Τα υπό εκτέλεση έργα στην κοινότητα γίνονται με στόχο την ανάπλαση και τον εξωραϊσμό δρόμων, ωστόσο σύμφωνα με κατοίκους, δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα πρόσβασης.

Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία της Αναρίτας και ζήτησαν να γίνει σεβαστό το δικαίωμα τους να έχουν ασφαλείς προσβάσεις, ενώ θέτουν και το ζήτημα επιβίωσης των τοπικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ