Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) στην επαρχία Αμμοχώστου, έγιναν έρευνες σε οικίες, με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε σε οικία ποσότητα κάνναβης βάρους 860 γραμμαρίων, καθώς επίσης και ποσότητα κοκαΐνης βάρους 270 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ο 48χρονος ιδιοκτήτης της οικίας.

Σε δύο άλλες έρευνες, συνελήφθησαν δύο ανήλικα πρόσωπα, αφού στις οικίες τους βρέθηκε χρηματικό ποσό, χρησιμοποιημένες και αχρησιμοποίητες αμπούλες υποξειδίου του αζώτου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Αμμοχώστου).