Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό είναι αποδεκτή, δήλωσε την Κυριακή ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, λέγοντας ότι αναμένει από τον Τυχικό να υπογράψει τον ομολογία πίστεως και να αποκηρύξει γραπτώς τους αποτειχιστές. Ως προς τη διαδικασία για ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου ο Προκαθήμενος της κυπριακής Εκκλησίας είπε πως αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα ανταποκριθεί ο τέως Μητροπολίτης Πάφου, ώστε να συνέλθει η Ιερά Σύνοδος για να δρομολογήσει τις καταστάσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος προέβη σε δηλώσεις το πρωί της Κυριακής, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στη Λάρνακα.

«Είπαμε πως αφού είναι το ανώτατο εφετείο η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όποια και να ήταν η απόφαση, θα ήταν αποδεκτή από εμάς» είπε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Συνεπώς, συνέχισε «είναι αποδεκτή η απόφαση, στέκει στον ίδιο τον Μητροπολίτη τέως Πάφου εάν θα υπογράψει τον λίβελλο τον οποίον του ζητήσαμε, δηλαδή την ομολογία πίστεως στις Οικουμενικές Συνόδους και στην Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης της Ορθοδοξίας, και εάν θα αποκηρύξει και γραπτώς τους αποτειχιστές τότε θα γίνει δεκτός όχι στην Πάφο, αλλά όπως του προτείναμε, στην Αρχιεπισκοπή» όπου, όπως ανέφερε, θα πάρει έναν τίτλο και άλλα καθήκοντα.

Σε ερώτηση για το πότε θα τρέξουν οι διαδικασίες για ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανέφερε πως «θα εξαρτηθεί πρώτα στο πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί ο τέως Πάφου για να κάνει τον λίβελλο και θα συνέλθει αμέσως η Σύνοδος για να δρομολογήσει τις καταστάσεις».

Ο Αρχιεπίσκοπος ρωτήθηκε και για τις παράνομες «εκλογές» που διεξάγονται στα κατεχόμενα και ανέφερε πως «οπωσδήποτε οι εκλογές είναι παράνομες αλλά δεν έχει σχέση και καμία σημασία για εμάς, ποιον θα επιλέξουν και θα εκλέξουν οι έποικοι. Γιατί τόσος αριθμός ψηφοφόρων δεν ανταποκρίνεται στον αριθμό των Τουρκοκυπρίων. Σημαίνει ότι άλλοι ψηφίζουν και ξέρουμε εξάλλου ότι η Τουρκία έχει έναν αμετάθετο στόχο για την Κύπρο, που δεν εξαρτάται από τα πρόσωπα που επιλέγει για να υπηρετήσουν αυτόν τον στόχο».

«Αδιάφορο για εμάς όποιος και εάν εκλεγεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε είναι να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να ελευθερώσουμε τον τόπο» πρόσθεσε.

Όσον αφορά το Κυπριακό και την κινητικότητα που αναμένεται να υπάρξει πριν από το τέλος του χρόνου, στη βάση όσων ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε πως «εμείς πρέπει να επιμείνουμε στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και να βρούμε μια λύση η οποία θα επιτρέπει στον Ελληνισμό να εξακολουθεί να ζει σε αυτόν τον τόπο».

«Εάν αυτές οι λύσεις που συζητούμε είναι λύσεις τουρκικών προδιαγραφων, που αργά ή γρήγορα σημαίνουν εκτοπισμό μας από αυτό τον τόπο, πρέπει από τώρα να τις απορρίψουμε. Να σταθούμε αμεταθετοι στο ότι είμαστε οι γηγενείς κάτοικοι του τόπου τούτου, έχουμε δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικήσουμε και να ελευθερωθεί ο τόπος και να απαλλαγεί από την κατοχή. Όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί του, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, να ζήσουν εδώ ειρηνικά» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ