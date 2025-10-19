Η Αστυνομία συνέλαβε τα ξημερώματα ένα 19χρονο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, ο οποίος οδηγούσε το όχημά του με ένδειξη αλκοόλης 21μg% και με ταχύτητα 190 ΧΑΩ. Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας ο συλληφθείς στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να παρουσιαστεί αύριο στο Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 02:30 σήμερα τα ξημερώματα, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του σταδίου Γ.Σ.Π. στον Στρόβολο, ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο με ταχύτητα 190 αντί 100 ΧΑΩ.

Από έλεγχο των στοιχείων του οδηγού, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 19χρονο, ο οποίος σε τελικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε, βρέθηκε θετικός με ένδειξη 21μg% αντί 9μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο.

Ο 19χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αφού πρώτα υπέγραψε εγγυητήριο έγγραφο για να παρουσιαστεί αύριο, Δευτέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Λατσιών συνεχίζει τις εξετάσεις.