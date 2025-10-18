Στην αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων, ώστε να παραμείνουν ζωντανές εστίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, αναφέρθηκε σε χαιρετισμό του στο 1ο Φεστιβάλ Αβοκάντο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αργάκα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου.

Ανέφερε πως το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, για αυτό προτεραιότητά του είναι η διασφάλιση δικαιότερου εισοδήματος και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, ενισχύοντας τις υποδομές και εφαρμόζοντας καινοτομία και τεχνολογία, για αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας. Απώτερος σκοπός η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, ανέφερε.

Ο κ. Γρηγορίου σημείωσε πως «το βασικό μας εργαλείο για τη στήριξη του αγροτικού τομέα είναι το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, με προϋπολογισμό ύψους 454 εκατομμυρίων ευρώ».

Πρόσφατα, συνέχισε, «προχωρήσαμε στην προκήρυξη του μεγάλου επενδυτικού μέτρου, συνολικού ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και της ειδικής παρέμβασης για την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ», προσθέτοντας πως στόχος τους είναι πάντα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με τρόπο αειφόρο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 δίνει, επίσης, ευκαιρίες, όπως είπε ο κ. Γρηγορίου, για τοπική ανάπτυξη μέσω της παρέμβασης LEADER, στη βάση της οποίας σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, στην Επαρχία Πάφου δραστηριοποιείται η Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ», στην οποία μετέχουν όλες οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς. Για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της Ομάδας Τοπικής Δράσης, έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις της τάξης των 2.8 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, αναμένεται να προκηρυχθούν δράσεις για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό αγροτουριστικών επιχειρήσεων, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την κατασκευή δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας, καθώς και την υλοποίηση δράσεων συνεργασίας.

Πέραν των πιο πάνω, μέσα από όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν ως Υπουργείο είπε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, δεν παραβλέπουν τις προκλήσεις της εποχής. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην ανομβρία, που αποτελεί διαρκή απειλή για τον πρωτογενή τομέα, προσθέτοντας πως, δυστυχώς, διανύουμε ακόμη ένα κύκλο ανομβρίας που επηρεάζει, όχι μόνο την αγροτική παραγωγή, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ήδη συνέχισε, «βιώνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με άμεσες, μακροπρόθεσμες, ουσιαστικές, αλλά και μόνιμες λύσεις». Με στόχο λοιπόν τη μείωση της εξάρτησης της ύδρευσης και της άρδευσης από τις καιρικές συνθήκες, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή έναν ολιστικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει 28 συγκεκριμένες δράσεις, συμπλήρωσε. Πρόσθεσε πως η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού είναι σε εξέλιξη, ωστόσο σημείωσε, η ολοκλήρωσή του απαιτεί ένα βάθος πενταετίας, ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων, να δημιουργηθούν νέες υποδομές και να αξιοποιηθούν εναλλακτικές πηγές νερού.

Ακολούθως, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως η αποψινή, αποδεικνύει το συνεχές ενδιαφέρον των τοπικών αρχών να κρατήσουν ζωντανή την ύπαιθρο, αλλά και να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Για τον λόγο αυτό, συνεχάρη τους διοργανωτές της εκδήλωσης, τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τη ΣΕΔΙΓΕΠ Αργάκας, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίησή της.

Η καλλιέργεια του αβοκάντο έχει, όπως είπε, εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια από τις πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες της Κύπρου, ιδιαίτερα στην Επαρχία Πάφου, όπου προσφέρονται οι ιδανικές κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Η επιτυχία της καλλιέργειας τα τελευταία χρόνια, οφείλεται στη μεθοδικότητα, στην προσήλωση και στην προσαρμογή των γεωργών, οι οποίοι αξιοποιούν στο έπακρο το ευνοϊκό κλίμα της περιοχής και τις δυνατότητες της κυπριακής γης, είπε. Με μεράκι και καινοτόμο πνεύμα, οι παραγωγοί της περιοχής κατάφεραν, σημείωσε, να καταστήσουν το κυπριακό αβοκάντο, ως ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που κερδίζει συνεχώς έδαφος στις αγορές, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας το αγροτικό εισόδημα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, το αβοκάντο είπε, ενδεικτικά, καλλιεργείται σε έκταση περίπου 4.000 δεκαρίων με το 90% των εκτάσεων να βρίσκεται στην επαρχία Πάφου.

Η ΣΕΔΙΓΕΠ Αργακας τα τελευταία χρόνια εξάγει συμβατικά αλλά και βιολογικά αβοκάντο σε χώρες της Ε.Ε.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τους Φίλιππο Κτενά, Έλενα Μαυρούδη, Αγγελική Χ’Βασιλείου και Σωτήρη Πέτσα. Διακεκριμένοι σεφ ανέλαβαν να ετοιμάσουν μοναδικές συνταγές με αβοκάντο, ενώ στον χώρο υπάρχουν περίπτερα με φαγητό και ποτό. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με χορευτικά από τα παιδιά του χορευτικού συγκροτήματος Αργάκας.

Πηγή: ΚΥΠΕ