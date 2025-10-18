Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν την Παρασκευή μικρή ποσότητα κάνναβης μέσα σε χειροποίητα τσιγάρα και αλουμινένιες συσκευασίες, κατά τη διάρκεια των συνήθων ελέγχων διερχομένων οχημάτων στο σημείο διέλευσης Δερύνειας.

Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρει πως κατά την διενέργεια του φυσικού ελέγχου εντοπίστηκαν ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα 60χρονου «7 χειροποίητα τσιγάρα και 4 αλουμινένιες συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 7,2 γραμμαρίων».

Ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και στα πλαίσια συνεργασίας με την Αστυνομία, παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ για περαιτέρω διερεύνηση, προστίθεται

Οι έρευνες συνεχίζονται από το Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ