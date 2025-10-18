Σε συναγερμό τέθηκε το Τμήμα Δασών μετά από μπαράζ πυρκαγιών που ξέσπασαν στην κοινότητα Πέρα Ορεινής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση το Σάββατο (18/10) και ώρα 10:40 εντοπίστηκαν πέντε εστίες φωτιάς σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, παρά τον δρόμο Αναλιόντα -Καμπιών, σε περιοχή που βρίσκεται εντός της κοινότητας Πέρα Ορεινής.
Το επεισόδιο αντιμετωπίστηκε άμεσα, προτού οι εστίες φωτιάς να επεκταθούν.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 13 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα.
Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.
