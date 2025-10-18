Συνελήφθη χθες βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση 22χρονος κάτοικος Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Γύρω στις 9μ.μ. χθες βράδυ, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο τον 22χρονο έξω από περίπτερο στη Λάρνακα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του τρεις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη, μεικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό των €760. Ως αποτέλεσμα ο 22χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμά του, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 14 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 0,3 γραμμαρίων και μια ζυγαριά ακριβείας.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.