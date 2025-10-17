Οι εντατικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση των απαραίτητων συγκλίσεων για να επιτευχθεί συμφωνία για τον θεσμό της ΑΤΑ συνεχίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο κάνει λόγο για θετική προσέγγιση από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.

Οι διαδοχικές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών, αποσκοπούν στην γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

"Οι εντατικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση των απαραίτητων συγκλίσεων συνεχίζονται και αναμένεται η συνέχιση της θετικής προσέγγισης από τις συνδικαλιστικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις προς αυτή την κατεύθυνση", καταλήγει το Υπουργείο Εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ