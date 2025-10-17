Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για κατάθεση του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρά την απουσία κοινού εδάφους με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, άναψε νέες φωτιές στην παιδεία με το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων να είναι ορατό.

Οι οργανώνεις ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ στρέφουν τα πυρά τους στην Υπουργό Παιδείας, καθώς, όπως λένε, αρνείται να υιοθετήσει τις αλλαγές που έχουν προτείνει.

«Υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοικτά, πολλές ασάφειες πολλά μέτωπα ανοικτά ουσίας τα οποίο ζητήσαμε και δεν υιοθετήθηκαν». Είπε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ

«Πολλά απ' αυτά που προτείνει η Υπουργός είναι ανεφάρμοστα». Είπε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρης Ταλιαδώρος

«Έχουν γίνει εκτενείς διαβουλεύσεις τους τελευταίους 12 μήνες, έχουμε ακούσει τις εισηγήσεις, έχουμε υιοθετήσει εκείνες που δεν υποσκάπτουν την όλη φιλοσοφία και διασφαλίζουν την εφαρμογή του, ενώ εισηγήσεις που επηρεάζουν την όλη φιλοσοφία δεν έχουν εισαχθεί, αφού καθηστούν το έργο αξιολόγησης ανεφαρμοστό». Τόνισε ο ΓΔ του ΥΠΑΝ Γιώργος Παντελίδης

Οι δύο πλευρές ανταλλάζουν κατηγορίες πως δεν υπάρχει καμία διάθεση για να βρεθεί η χρυσή τομή...

«Οι διαβουλέυσεις για να υπάρξει μία συμφωνία σε κάτι που θα υποβληθεί..... δεν είναι θεμιτό αν θέλουν να υιοθετηθούν όλες οι προτάσεις τους», είπε ο Γιώργος Παντέλης ΓΔ του ΥΠΑΝ

«Φαίνεται ότι η Υπουργός δυσκολεύεται, έχει κάποιες απόψεις, έχει, να μην πω τη λέξη, εμμονές, πιστεύει ότι η δική της άποψη είναι η ορθότερη», συνέχισε ο Δημήτρης Ταλιαδωρος

Την ανάγκη εξεύρεσης κοινής γραμμής υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της βουλής.

«Έχουμε τρία σενάρια. ή θα οδηγηθούμε σε μία συνέχιση της διαδικασίας διαβούλευσης όλων των πλευρών, ή θα κηρυχθεί αδιέξοδο. Αν όχι ας περιμένουν την νέα σύνοδο για να ξαναξεκινήσουν τη συζήτηση από την αρχή», είπε ο Πρόεδρος της Επ. Παιδείας Παύλος Μυλωνάς

Το Υπουργείο Παιδείας ωστόσο αποκλείει παράταση των διαβουλεύσεων

«Κάθε διάλογος δεν μπορεί να είναι ατέρμονος. Οποιαδήποτε παράταση δεν θα έχει αποτέλεσμα». Υπογράμμισε ο Γίωργος Παντελής

Ενώ οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν

«Αν δούμε ότι τα πράγματα προχωρούν και θα κατατεθεί να ψηφιστεί ένα νομοθέτημα τότε θα υπάρξει αντίδραση». Ανέφερε η Μύρια Βασιλείου

Προσθέτοντας ότι η απεργία δεν είναι αυτοσκοπός καθώς οι οργανώσεις έχουν καταβάλει προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή.