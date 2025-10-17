Εργασίες στα ερείσματα και τα πρανή σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας - Κοφίνου και εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Λευκωσίας, θα εκτελούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρεται ότι τη Δευτέρα, 20 και την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία, από την έξοδο προς Αθηένου-Κόσιη μέχρι και την έξοδο προς Λύμπια».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, θα κλείνουν τμηματικά και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λάρνακας για απόσταση 3χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Εξάλλου από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, «καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και αργίας, θα εκτελούνται εργασίες για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και το μάζεμα και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τα ερείσματα και τα πρανή σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού. Οι εργασίες θα εκτελούνται μεταξύ των ωρών 08:30-16:30».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου, για μήκος 500 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων «απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας».



