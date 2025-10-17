Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε περιοχή της κοινότητας Λυθροδόντα, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.



Να σημειωθεί ότι η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, και πιο συγκεκριμένα κατά τις 18:30. Συμπληρωματικά, η πυρκαγιά έκαψε εγκαταλειμμένο υποστατικό.



Επίσης, για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 10 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα.



Τα αίτια πρόκλησης παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.