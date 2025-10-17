Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει η εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής Opel/Vauxhall έχει προβεί στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων συνοδηγού Takata για 2.123 οχήματα, με οδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για άμεση ικανοποίησή τους.

Συμπληρώνεται ότι ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

«Καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα

Πηγή: ΚΥΠΕ