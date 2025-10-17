Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων του Αρχείου Πληθυσμού του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Μετανάστευσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, οι σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες από σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00, μέχρι τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου 2025, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Όπως σημειώνεται, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, θα επηρεαστούν επίσης οι ψηφιακές υπηρεσίες διαθέσιμες στην πύλη gov.cy όπως αιτήσεις κοινωνικών ασφαλίσεων, κοινωνικής ευημερίας, και Τμήματος Γεωργίας, οι ψηφιακές υπηρεσίες της πύλης του Κτηματολογίου και η εφαρμογή Ψηφιακός Πολίτης, όσον αφορά την προσθήκη νέων ψηφιακών εγγράφων.

Το Υφυπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης το συντομότερο δυνατό και τη μείωση της ταλαιπωρίας του κοινού, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ