Σταθερά προσηλωμένος στην υποστήριξη της ομαλής και επιτυχούς λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), λέει ότι παραμένει ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), προσθέτοντας ότι συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ανάκτηση, επεξεργασία και διαχείριση των μετρητικών δεδομένων.

«Η καλόπιστη κριτική και οι εποικοδομητικές εισηγήσεις είναι ευπρόσδεκτες και εντάσσονται στο πλαίσιο ενός συνεχούς διαλόγου με τους όλους τους συμμετέχοντες στην ΑΑΗ που συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοπιστίας του συστήματος» αναφέρεται σε ανακοίνωση, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές σχετικά με την εμπορική λειτουργία της ΑΑΗ.

Ο ΔΣΔ αναφέρει περαιτέρω πως έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια «σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών που διασφαλίζουν την αμεροληψία, αξιοπιστία και ασφάλεια της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς».

Σημειώνει, επίσης, ότι έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με επιτυχία οι διαδικασίες Αλλαγής Προμηθευτή και Αλλαγής Ποσοστού Εκπροσώπησης, που αποτελούν βασικά στοιχεία για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων (MDMS), ο ΔΣΔ παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς και τη σχετική Νομοθεσία, όπως δημιουργία λογαριασμού και ενημερώσεων/ανακοινώσεων, υποβολή αιτημάτων για υπηρεσίες, δημιουργία μερίδας πελάτη, λήψη δεδομένων τιμολόγησης και πληροφόρησης για σημεία παροχής και πληροφόρηση για την τιμολόγηση εργασιών από τον ΔΣΔ.

Συνεχίζοντας σημειώνει ότι το MDMS παρέχει μέσω διεπαφών, εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης και ανταλλαγής μετρητικών δεδομένων.

Τέλος, ο ΔΣΔ διαβεβαιώνει ότι παραμένει δεσμευμένος στην ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων, ενεργώντας με αμεροληψία, επαγγελματισμό και διαφάνεια, προς όφελος της αγοράς και του καταναλωτικού κοινού.



Πηγή: ΚΥΠΕ