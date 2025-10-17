Για προσωρινές διακοπές στη λειτουργεία του συστήματος Tax For All που ενδεχομένως να υπάρξουν, λόγω προγραμματισμενων εργασιών συντήρησης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, αναφέρεται το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα αναφέρει ότι οι προσωρινές διακοπές που πιθανόν να υπάρξουν αφορούν τις ώρες 16:30 με 22:30 την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Το Τμήμα απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ