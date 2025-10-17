Το Εφετείο Κύπρου επικύρωσε ομόφωνα απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, με βάση την οποία διατάχθηκε η κράτηση ενός ανηλίκου, μέχρι την ημερομηνία που θα παραστεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, την 29η Οκτωβρίου 2025. Ο ανήλικος κατηγορείται για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος (εμπρησμό) και κλεπταποδοχή, σε σχέση με δύο οχήματα.

Στην ίδια υπόθεση, άλλοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, επιπλέον, βαρύτερες κατηγορίες όπως συνωμοσία για φόνο, απόπειρα φόνου, κατοχή όπλων χωρίς άδεια, κ.ά. Οι διαδικασίες στο πρωτόδικο στάδιο διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του ότι οι κατηγορούμενοι 4 και 5 είναι ανήλικοι.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, μετά από αίτημα της κατηγορούσας Αρχής και ύστερα από ένσταση της υπεράσπισης, επέβαλε κράτηση στους συνολικά πέντε κατηγορούμενους. Η κράτηση για τον ανήλικο βασίστηκε στον κίνδυνο επαναδιάπραξης αδικημάτων αν δεν υποβληθεί σε περιορισμό.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο υποστήριξε ότι ο ανήλικος κατηγορούμενος έχει εκκρεμείς άλλες ποινικές υποθέσεις, δύο στην Πάφο και μία στη Λάρνακα, σχετικές με παραβατικά αδικήματα, όπως μεταφορά όπλων, απόπειρα, απειλές κ.ά.

Μία από αυτές τις υποθέσεις αφορά παρόμοια αδικήματα με την παρούσα υπόθεση, δηλαδή συνωμοσία, εμπρησμό και κατοχή περιουσίας χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, αν και ο ανήλικος δεν έχει καταδικαστεί προηγουμένως, η ύπαρξη τέτοιων εκκρεμοτήτων συνιστά εύλογη ένδειξη τάσης ή ροπής προς παραβατική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να επαναληφθεί εάν δεν επιβληθεί περιορισμός.

Ο χρόνος που απέμεινε μέχρι τη δίκη (περίπου δύο εβδομάδες) κρίθηκε ως μη υπερβολικός, γεγονός που δεν δικαιολογεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή περιαυτολογίες στην υπεράσπιση.

«Κρίνουμε ορθή την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων από τον εφεσείοντα, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με οποιονδήποτε εναλλακτικό μέτρο εκτός από τον ουσιαστικό περιορισμό και κράτηση του. Ορθά, επίσης, το πρωτόδικο Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τη δίκη, που επαναλαμβάνουμε είναι 29/10/2025 και ώρα 8:45, χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό», αναφέρεται στην απόφαση.

Το Εφετείο έκρινε ότι τα πιο πάνω στοιχεία επαρκούν για να θεμελιωθεί πιθανολόγηση κινδύνου διάπραξης νέων αδικημάτων, όχι με ακριβή μαρτυρία, αλλά με βάση το σύνολο των περιστάσεων.

Στην απόφασή του, το Εφετείο έκρινε ότι η κράτηση του ανηλίκου ως έσχατο μέτρο ήταν θεμιτή και εντός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας του πρωτόδικου Δικαστηρίου.

Ζήτημα «χώρου κράτησης παιδιών»

---------------------------------------

Στο μεταξύ, μία από τις κύριες ενστάσεις της υπεράσπισης ήταν ότι δεν υπάρχει ονομαστικά κατάλληλος χώρος κράτησης ανηλίκων ως απαιτεί ο νόμος, υποστηρίζοντας ότι η πτέρυγα στις Κεντρικές Φυλακές δεν μπορεί να θεωρηθεί «χώρος κράτησης παιδιών» και ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ή μαρτυρίες για ειδικά προσαρμοσμένες συνθήκες σε αυτόν.

Το Εφετείο, ωστόσο, αποδέχθηκε ως νόμιμο τεκμήριο την επιστολή του Τμήματος Φυλακών, στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχει ξεχωριστή πτέρυγα κράτησης αρρένων νεαρών (ηλικίας 16–21 ετών), ότι κρατούνται χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους και ότι υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου για να φιλοξενηθούν οι εν λόγω ανήλικοι.

«Δεν συμμεριζόμαστε τη θέση του συνηγόρου του εφεσείοντα ότι οι Κεντρικές Φυλακές δεν μπορούν να αποτελέσουν, σε καμία περίπτωση, χώρο κράτησης παιδιών, από το γεγονός και μόνο ότι η πτέρυγα στην οποία κρατούνται οι ανήλικοι βρίσκεται εντός του ευρύτερου χώρου των Κεντρικών Φυλακών. Αυτό που έχει σημασία, και ο ουσιαστικός σκοπός του νομοθέτη, είναι να εξασφαλίσει ότι ο χώρος που κρατούνται τα παιδιά διασφαλίζει την άσκηση των δικαιωμάτων τους και είναι ειδικά προσαρμοσμένος για την κράτηση τους. Έχουμε τη θέση ότι η επιστολή, Τεκμήριο 6, αυτό επιβεβαιώνει», αναφέρει το Εφετείο.

Το Εφετείο έκρινε ότι ακόμη κι αν ο χώρος βρίσκεται εντός του χώρου των φυλακών, η πτέρυγα πληροί τις προδιαγραφές ενός «χώρου κράτησης παιδιών», εφόσον διασφαλίζει άσκηση δικαιωμάτων.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, «με το Τεκμήριο 6 (επιστολή του Τμήματος Φυλακών), που είναι μεταγενέστερο του Τεκμηρίου 5, δηλώνεται η ύπαρξη ξεχωριστής πτέρυγας κράτησης αρρένων νεαρών κρατουμένων ηλικίας 16 με 21 ετών, που κρατούνται χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, κάτι που διασφαλίζει ότι ο χώρος αυτός είναι ειδικά προσαρμοσμένος για την κράτηση των ανηλίκων και διασφαλίζει την άσκηση των δικαιωμάτων τους», με το Εφετείο να απορρίπτει τη σχετική εισήγηση του συνηγόρου του εφεσείοντα αναφορικά με την ερμηνεία του όρου «χώρος κράτησης παιδιών».

