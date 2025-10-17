Τρία νέα έργα εγκαινιάστηκαν σε δημόσια σχολεία της Κύπρου, στην παρουσία Δημάρχων, Κοινοταρχών, εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικών, γονέων και πλήθους νεαρών μαθητών.

Τα σχολεία είναι το Δημοτικό Σχολείο Αθηαίνου – Κύκλος Α, η Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική & Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου – Αυγόρου και το Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας "Φώτης Πίττας" και αφορούν γήπεδα αντισφαίρισης (τέννις), παιχνίδια εξωτερικού χώρου, γυμναστήριο καλλισθενικής γυμναστικής, κιόσκια και ηλεκτρονικούς διαδραστικούς πίνακες.

Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το Yianis Christodoulou Foundation στο πλαίσιο του παγκύπριου διαγωνισμού “Love Cyprus”.

Τα παιδιά υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τον ιδρυτή του Yianis Christodoulou Foundation, κ. Τζον Χριστοδούλου, ετοιμάζοντας θερμή υποδοχή με παραδοσιακές στολές, θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακά τραγούδια και ποιήματά, ενώ δεν απουσίαζαν τα τσιαττιστά και ο χορός της τατσιάς από τους ίδιους τους μαθητές.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η επικέντρωση των μαθητών στο θέμα της εισβολής, κατοχής και προσφυγιάς, αφενός εντυπωσιάζοντας με το ταλέντο και δημιουργικότητα τους, αφετέρου αναδεικνύοντας τα έντονα συναισθήματα τους και τη ζωντανή μνήμη τους για την κατεχόμενη πατρίδα μας, που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του κ. Χριστοδούλου, ο οποίος ανέφερε ότι:

«χαίρομαι πάντοτε όταν βλέπω παιδιά να γνωρίζουν και να νιώθουν έντονα για την κατεχόμενη πατρίδα μας και συγχαίρω τους εκπαιδευτικούς που μεταδίδουν στα παιδιά μας αυτές τις γνώσεις και αξίες. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά στην εκπαίδευση με πολλαπλούς τρόπους, ώστε να αισθάνονται το σχολείο ως έναν χώρο αγαπημένο, στον οποίο μπορούν να εκφραστούν, να μάθουν, να γυμναστούν και γενικά ως ένα ευχάριστο κομμάτι της ζωής τους».

Το κ. Τζον Χριστοδούλου συνόδευαν η δημοφιλής παρουσιάστρια Άντρη Καραντώνη, ένθερμη υποστηρικτής φιλανθρωπικών δράσεων που στηρίζουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες, καθώς και άλλα μέλη της ομάδας του. Η Άντρη επίσης βοήθησε όταν το Yianis Christodoulou Foundation κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που ένωσαν τους καρπούς τους στο στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Ο διαγωνισμός “Love Cyprus” ενθαρρύνε μαθητές από όλη την Κύπρο να εκφράσουν την αγάπη τους για τον τόπο μέσα από δημιουργικά έργα – χορευτικά βίντεο με παραδοσιακές στολές και φωτογραφίες που αναδείκνυαν την ιστορία και ομορφιά της Κύπρου. Από πέραν των 800 συμμετοχών, νίκησαν οκτώ σχολεία τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση €180,000 για έργα που ενισχύουν το σχολικό τους περιβάλλον.

Το YCF παραμένει σταθερά δίπλα στα παιδιά της Κύπρου, επενδύοντας στην εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τις ίσες ευκαιρίες — ώστε κάθε σχολείο να γίνεται χώρος έμπνευσης, γνώσης και χαράς.