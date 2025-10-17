Νέες συναντήσεις θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις συντεχνίες για το θέμα της ΑΤΑ, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 με τους εκπροσώπους των εργοδοτών, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Χθες, ο Υπουργός Εργασίας αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είχαν το πρωί με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων και το μεσημέρι με τους εκπροσώπους των συντεχνιών, με το Υπουργείο Εργασίας να αναφέρει σε ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση τους, πως οι συναντήσεις κρίνονται «χρήσιμες και παραγωγικές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ