Ένα τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη διαλογή της 2976ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €5.762.367,64.

Επίσης, είκοσι (20) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία. Το ένα από αυτά παίχτηκε στο Αρεδιού, στην επαρχία Λευκωσίας.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής 19/10/2025 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.

