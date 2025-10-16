Κατηγορηματικά, λέει ότι απορρίπτει το Σχέδιο Κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της ΟΕΛΜΕΚ, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να το αποσύρει και την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να μην προχωρήσει στην συζήτησή του. Ενεργοποιεί επίσης την απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) για τη λήψη απεργιακών μέτρων, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερες ανακοινώσεις.

«Το "νέο" αυτό κείμενο είναι ουσιαστικά ταυτόσημο με εκείνο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο και είχε ήδη απορριφθεί τόσο από την ΟΕΛΜΕΚ όσο και από το 92% των καθηγητών, στο Δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου 2025», αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης.

Διατηρεί, σημειώνεται, σειρά προνοιών, με τις οποίες διαφωνεί η ΟΕΛΜΕΚ στη βάση αποφάσεων του ΚΔΣ της στις 8 Μαΐου και της ΠΣΓΑ της στις 5 Ιουνίου, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί τόσο στο ΥΠΑΝ όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποσύρει άμεσα το προτεινόμενο Σχέδιο.

«Σκοπός πρέπει να είναι να αρχίσει ένας ουσιαστικός και θεσμικός διάλογος με την Οργάνωσή μας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού και συμφωνημένου πλαισίου αξιολόγησης», σημειώνεται.

Καλεί την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και τα κόμματα να μην προχωρήουν στη συζήτηση του εν λόγω Σχεδίου Κανονισμών.

«Δεδομένης της επιμονής του ΥΠΑΝ να προωθήσει ένα σχέδιο που έχει απορριφθεί μαζικά και λαμβάνοντας υπόψη την εντολή που μας έδωσε το 92% του καθηγητικού κόσμου στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου, το ΚΔΣ τονίζει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τις θέσεις της Οργάνωσης».

Αναφέρει επίσης ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ΚΔΣ αποφάσισε την ενεργοποίηση της απόφασης της τελευταίας ΠΣΓΑ για τη λήψη απεργιακών μέτρων, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή τος θα γνωστοποιηθεί με νεότερες ανακοινώσεις της.

