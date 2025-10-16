Την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία πραγματοποιεί την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η εβδομάδα υλοποιείται πανευρωπαϊκά και στοχεύει στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων και γενικότερα των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία θα διεξαχθούν ενημερωτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και θα προωθηθούν, μεταξύ άλλων, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2023-2025 που διεξάγει ο EU-OSHA, για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, με θέμα «Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η λήξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας για το 2025 θα γίνει σε εκδήλωση στις 24 Οκτωβρίου 2025 στη Λευκωσία, κατά την οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα γίνει η βράβευση των επιχειρήσεων, των μαθητών και εκπροσώπων των σχολείων τους που διακρίθηκαν σε Διαγωνισμούς που προκήρυξε το Τμήμα για τα έτη 2024 και 2025.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προτρέπει τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους κοινωνικούς εταίρους, την ερευνητική κοινότητα, τους επαγγελματικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν ενεργά στη διεξαγωγή διαφωτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για καλλιέργεια θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.



Τη σημασία της οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα και προσοχή στο δρόμο, τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σεβασμό προς όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου ανέδειξαν ομιλητές σε διάσκεψη Τύπου, τη Δευτέρα, όπου ανακοινώθηκε η έναρξη της 26ης Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 τρέχοντος μηνός.

Στη διάσκεψη Τύπου, χαιρετισμούς απηύθυναν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Χαράλαμπος Αντωνίου και ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ο Διευθυντής Τροχαίας, Χάρης Ευριπίδου, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, Τάκης Φειδία και ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, Ανδρέας Κ. Στυλιανού, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Με οδηγό το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας «Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμμια!», η φετινή Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών, στοχεύοντας στη μείωση τροχαίων συγκρούσεων και την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου, προστίθεται.





Πηγή: ΚΥΠΕ





