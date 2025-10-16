Η 20η τελετή απονομής των βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς που παρουσίασε η Estée Lauder, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Τα βραβεία Madame Figaro είναι ένας θεσμός που εδώ και 20 χρόνια τιμά τις γυναίκες της Κύπρου. Ένα από τα highlights της φετινής χρονιάς ήταν η κατ’ εξαίρεση βράβευση ενός άντρα, ο οποίος επελέχθη από τη συντακτική ομάδα της Madame Figaro Κύπρου.

Ο λόγος για τον Δρ. Αντώνη Αντωνίου, στον οποίο απονεμήθηκε το τιμητικό βραβείο Editor’s Choice. Να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού που ανάμεσα στους βραβευθέντες βρίσκεται άντρας, καθώς η πρώτη φορά ήταν το 2015 και αφορούσε στον καθηγητή εμβρυικής ιατρικής, Κύπρο Νικολαΐδη.

